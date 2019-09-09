محمد بن زايد يستقبل وزير الطاقة السعودي الجديد

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وبحث الجانبان، العلاقات بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في تدوينة نشرها ابن زايد، على "تويتر"، يوم الأحد 9 سبتمبر قال فيها "محمد
السعودية، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "استقبل ولي عهد أبو ظبي وزير الطاقة في المملكة العربية
وتابعت "هنأ سموه وزير الطاقة السعودي على الثقة، التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها".
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