منظمة التعاون الإسلامي تدعو لإغاثة السودان

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، اليوم، الدول الأعضاء في المنظمة، إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى القطاع الصحي لمساعدة المتضررين من كارثة السيول والأمطار في ولايات السودان المختلفة.

، ناشد الأمين العام للمنظمة الدول الأعضاء بتقديم المساعدات الإنسانية للسودان في هذه المرحلة الحرجة

في تاريخه، في إطار تقديم الدعم الاقتصادي للسودان، بغية تحسين الأوضاع الراهنة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد من منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، لتقديم المساعدات إلى المتضررين في

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هذا البلد.

ويقوم الوفد بجولة تفقدية لتقييم الضرر الذي وقع على المؤسسات التعليمية والصحية في ولاية الخرطوم، بهدف إسهام المنظمة في جهود إعادة الاعمار والبناء للمدارس والمستشفيات المتأثرة من هذه الكارثة.

وضربت السيول والفيضانات، مؤخرا، عددا من المناطق والقرى بمناطق السودان المختلفة، ما تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص؛ كما دمرت آلاف المنازل بولايتي الجزيرة في "وسط" وكسلا، شرق السودان.