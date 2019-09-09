مباحثات أمنية روسية - فرنسية في روسيا

بحث نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم، مع الأمين العام للدفاع والأمن القومي الفرنسي، السيدة كلير لاندي، التعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة موسكو.
ذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمنالروسي في بيان "نوقشت جوانب مختلفة بشأن التفاعل الروسي الفرنسي في مجال الأمن، وذلك ضمن سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات والمحادثات الهاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي".
وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين قد أوليا اهتماما خاصا بقضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي، وكذلك التعاون بين البلدين في مجال أمن المعلومات.
وتستضيف موسكو مباحثات بصيغة "2+2 "(لوزيري دفاع وخارجية روسيا وفرنسا) في إطار الجلسة الثانية عشرة لمجلس التعاون الأمني الروسي - الفرنسي.
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