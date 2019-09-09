وزير الخارجية الفرنسي: الفرص مهيأة لعقد قمة رباعية نورماندي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، أن تطورات الأوضاع الأخيرة في أوكرانيا وخاصة وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين بين موسكو وكييف هيأت الظروف الملائمة لعقد قمة لصيغة نورماندي الرباعية.

وقال لودريان - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية في أعقاب

اجتماع (2+2) في العاصمة الروسية موسكو والذي ضم وزراء الدفاع والخارجية من روسيا وفرنسا -"حاليا الفرصة متاحة للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا حيث دخلت الهدنة حيز التنفيذ والتي تبدو أنها مستمرة وأكثر فاعلية من الهدنات السابقة، فضلا عن انسحاب القوات من مدينة "ستانيتسا" في منطقة لوهانسك وكذلك تبادل المعتقلين بين أوكرانيا وروسيا وهي القضية التي بذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قصارى جهوده لحلها".



وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن كل هذه التطورات مجتمعة توفر مناخا إيجايبا لعقد قمة صيغة نورماندي الرباعية خلال الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن صيغة نورماندي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.