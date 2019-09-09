نتنياهو: طهران نظفت مستودعًا ذريًا قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة

كشف رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، عما وصفه بأنه موقع لتطوير السلاح النووي في طهران، متهما إيران بإخفاء أدلة تطوير أسلحة نووية من مستودع بطهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو، في مؤتمر قصير، "الإيرانيون قاموا بتنظيف المستودع الذري في

طهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة".

وأضاف نتنياهو "إيران لديها موقع لتطوير أسلحة نووية في آباد جنوب أصفهان، لكنها دمرته بعد أن أدركت أنه تم اكتشافه".

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وتابع "الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه

إيران في الوقت الحالي، وإسرائيل ستواصل كشف ما وصفها بالأكاذيب الإيرانية، وستعمل على منعها من حيازة أسلحة نووية".

وطالب "المجتمع الدولي بفرض المزيد من الضغط على إيران وفرض العقوبات".

وذكر نتنياهو أن موقع آباده تم الكشف عنه في سجلات نووية سبق أن اكتشفتها إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده كشفت مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي.