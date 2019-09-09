ملكة بريطانيا توافق على قانون طلب تأجيل "بريكست"

منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل "بريكست" إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد المحدد للخورج في 31 أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات، اليوم الاثنين.
وقال المجلس، على تويتر، "حصل القانون على الموافقة الملكية".
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