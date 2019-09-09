كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في المغرب إلى 17 قتيلاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضى 17 شخصاً على الأقل، إثر انقلاب حافلة جرفتها السيول في إقليم الرشيدية، جنوب شرق المغرب، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، اليوم الإثنين.

وقالت السلطات، إن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ركاب مفقودين منذ وقوع الحادث الأحد، عندما انقلبت الحافلة في واد دمشان بمنطقة الخنك بسبب السيول الفيضانية التي شهدها الوادي.

والفيضانات شائعة في المغرب. وفي نهاية أغسطس ضربت فيضانات جنوب البلاد، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، إثر سيول غمرت ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم في تارودانت.

وفي نهاية يوليو الماضي، قضى 15 شخصاً إثر انهيار أرضي، بسبب فيضانات في طريق جنوب مراكش.