كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الطاقة الذرية: إيران تتجه نحو تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين، إن إيران بدأت في تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا وتتجه نحو تخصيب اليورانيوم معهم، رغم أن ذلك محظور بموجب اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

وتتيح صفقة 2015 فقط لإيران إنتاج يورانيوم مخصب بأكثر من 5000 جهاز من أجهزة الطرد المركزي IR-1 من الجيل الأول، ويمكنها استخدام عدد أقل بكثير من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة للبحث ولكن دون تكديس اليورانيوم المخصب.

ولكن ردًا على العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ انسحاب واشنطن من الصفقة في مايو من العام الماضي، تنتهك إيران القيود، التي تفرضها على أنشطتها النووية خطوة بخطوة.

وكانت الجمهورية الإسلامية قد قالت الأسبوع الماضي، إنها ستنتهك حدود الاتفاق على البحث والتطوير، وهو المصطلح الذي ينطبق على استخدام إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "إن إيران أبلغتها بأنها تجري تعديلات لاستيعاب مجموعات متتالية - أو مجموعات مترابطة - من 164 جهاز للطرد المركزي IR-2m وIR-4.

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وأضاف المتحدث، أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحققوا من أن أعدادًا أصغر من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة قد تم تركيبها أو يجري تركيبها.

وأضاف: "لقد تم تحضير جميع أجهزة الطرد المركزي المثبتة للاختبار باستخدام UF6"، على الرغم من أنه لم يتم اختبار أي منها باستخدام UF6 يومي 7 و8 سبتمبر، في إشارة إلى سداسي فلوريد اليورانيوم المستخدم في أجهزة الطرد المركزي.

وأضاف أن إيران أبلغت الوكالة أنها ستقوم بتعديل خطوط أجهزة الطرد المركزي البحثية بحيث يتم إنتاج اليورانيوم المخصب، وهو أمر غير مسموح به بموجب الصفقة.

وفي تقرير سري للدول الأعضاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا إن إيران أجرت هذه التعديلات على بعض الخطوط.

