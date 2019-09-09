كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية البريطانية تلغي 1700 رحلة تزامناً مع إضراب الطيارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الطيارون في شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز)، اليوم الاثنين، اضرابًا استمر يومين وأوقفوا جميع رحلاتها تقريبا وعرقلوا آلاف المسافرين في نزاع على الراتب.

وألغت شركة الطيران، وهي جزء من مجموعة الخطوط الجوية الدولية IAG) ) 1700 رحلة من وإلى مطاري هيثرو وجاتويك في لندن يومي الاثنين والثلاثاء قبل إجراء من جانب أعضاء جمعية الخطوط الجوية البريطانية (BALPA) في أول ضربة تجريبية لشركة الطيران البريطانية على الإطلاق.

وقال أليكس كروز الرئيس التنفيذي لمكتبة الإسكندرية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "أنا آسف حقًا لأن الإجراءات الساخرة لاتحاد الطيارين وضعتنا في موقفه".

وأضاف: "أنه بكل المقاييس هدف خاص؛ إنها ستعاقب العملاء، وستعاقب علامتنا التجارية، وسنعاقب بقية الزملاء".

وانخفضت أسهم IAG بأكثر من 2٪ في التعاملات المبكرة.

وعرضت شركة الخطوط الجوية البريطانية على الطيارين زيادة في الأجور بنسبة 11.5% على مدار ثلاث سنوات، والتي قالت إنها ستأخذ رواتب أعلى رُبَّاط الدخل من 167.000 جنيه إسترليني (205،000 دولار)، بالإضافة إلى 16000 جنيه في البدلات، إلى ما يزيد قليلًا عن 200.000 جنيه.

ويربح الطيارين في المتوسط حوالي 90.000 جنيه في السنة.

وقال "بريان ستروتون" الأمين العام لبالبا، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "تمر الخطوط الجوية البريطانية ببعض الأوقات الجيدة، نريد المشاركة في هذه الأرباح مثلما شاركنا الألم في الأوقات العصيبة".

وقال إن الطيارين كانوا على استعداد لتقديم تنازلات، ولكن مكتبة الإسكندرية لم تكن مستعدة "للتزحزح".

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رفضت شركة الطيران عرضًا جديدًا من BALPA الأسبوع الماضي باعتباره "اقتراحًا مضخمًا في الساعة الحادية عشرة" لم يقدم بحسن نية.

وكانت BALPA قد قالت إنها ألغت الإضرابات هذا الأسبوع إذا كانت BA قد انخرطت في العرض. وقال كروز من شركة الطيران البريطانية أن 11.5٪ كان "أعلى بكثير" من التضخم وأن العرض قد أدرك بالفعل أن شركة BA كانت تكسب المال. وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 2.1 ٪ في يوليو. وقال كروز أن الشركة مستعدة للتفاوض. وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "التزام الجميع في شركة بريتيش إيرويز هو التغلب على هذا النزاع بالذات في أسرع وقت ممكن، ونحث الاتحاد على الجلوس معنا بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق". وقالت شركة الطيران إنها لا تملك أي تفاصيل من BALPA حول أي من الطيارين سيضربون، وليس لديها أي طريقة للتنبؤ بعدد الكثيرين الذين سيأتون إلى العمل أو الطائرة التي هم مؤهلون للطيران، لذلك لم يكن أمامهم خيار سوى إلغاء حوالي 100٪ من رحلاتها. وتعرضت شركة الطيران البريطانية لانتقادات بسبب اتصالاتها مع المسافرين قبل الإضراب، مما تسبب في تغيير الآلاف من الناس خطط السفر الخاصة بهم. وتحقق هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة (CAA) في شركة الطيران بعد أن أغضبت بعض المسافرين من خلال إخبارهم عن طريق الخطأ تم إلغاء رحلاتهم.