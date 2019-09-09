قبل ليلة “عاشوراء”.. حجز 800 إطار مطاطي لغرض “الاحتفالات”!

حجزت المصالح الأمنية في الجديدة ليلة أمس الأحد، أزيد من 800 إطار مطاطي جمعها قاصرون لغرض إضرام النار فيها ليلة عاشوراء، وذلك في إطار حملة استباقية كبيرة قادتها مختلف السلطات بالمدينة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فقد عمد مجموعة من القاصرين على جمع وإخفاء أزيد من 800 إطار مطاطي بمطرح النفايات القديم بحي المطار، وذلك لغرض إستغلالها في احتفالات “عاشوراء”.
وأكد المصدر ذاته، أنه هذه الحملة الاستباقية فلا تزال مجموعة من الإطارات المطاطية مخزنة بعناية داخل بعض المنازل المهجورة بهذه الأحياء، من طرف بعض القاصرين قصد.
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