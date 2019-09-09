بني جميل: السيول تجرف سور مؤسسة ابتدائية وتلحق أضرارا جسيمة بالأقسام

تسببت التساقطات المطرية الغزيرة، التي شهدها إقليم الحسيمة، ليلة السبت/ الأحد، في انهيار سور مدرسة “إبرانن” الابتدائية الموجودة في جماعة بني جميل، كما أدت السيول الجارفة إلى إغراق أقسام المؤسسة بالمياه، والأوحال دون تسجيل خسائر بشرية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن السيول أدت إلى وقوع خسائر مادية جسيمة، إذ ألحقت الضرر بالطاولات، والسبورات، فضلا عن تصدعات في جدران أقسام البناء المفكك.

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وأضافت المعطيات ذاتها، أن السكان متخوفون من أن تشكل هذه الأمطار مخاطر على أبنائهم الصغار، الذين يتابعون دراستهم في هذه المؤسسة العمومية.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت، أول أمس السبت، من هطول أمطار عاصفية تصل إلى المستوى الأحمر، الذي يعبر عن نسبة الخطر، في حين دعت المواطنين إلى توخي الحيطة، والحذر، وعدم الاقتراب إلى الأودية.