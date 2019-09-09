للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي.. “غرين بويز” تبدأ حملة “قافلة إقرأ”

انطلقت، أمس الأحد، عملية جمع التبرعات للحملة، التي أطلقها فصيل “أولتراس غرين بويز”، المساند لفريق الرجاء الرياضي، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “قافلة إقرأ”، وذلك بهدف جمع الكتب، واللوازم المدرسية، وتوزيعها على الفئة المعوزة في المجتمع.

وانخرط مجموعة من أعضاء “غرين بويز” في الحملة المذكورة، الهادفة إلى تخفيف كهل الأهالي، ومساعدة التلاميذ على التحصيل الدراسي، وكذلك للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وفقا لما جاء في بلاغ للفصيل الرجاوي.

واعتبرت المجموعة أن من أهم الأسباب، التي تُسهم في انقطاع التلاميذ عن فصول الدراسة، تتمثل في افتقارهم، وعدم توفرهم على بعض الإمكانيات البسيطة، لمواصلة تحصيلهم العلمي.

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وأكدت المجموعة ذاتها أنها ستقوم بتكريس كل مجهوداتها، بغية إنجاح قافلة إقرأ، خصوصا أنها طرف يمثل شريحة عريضة من التلاميذ، والطلبة، داعية منخرطيها، وكل الرجاويين، وأصحاب الضمائر الحية في العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى الانخراط في حملتها.