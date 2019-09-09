انطلقت، أمس الأحد، عملية جمع التبرعات للحملة، التي أطلقها فصيل “أولتراس غرين بويز”، المساند لفريق الرجاء الرياضي، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “قافلة إقرأ”، وذلك بهدف جمع الكتب، واللوازم المدرسية، وتوزيعها على الفئة المعوزة في المجتمع.
وانخرط مجموعة من أعضاء “غرين بويز” في الحملة المذكورة، الهادفة إلى تخفيف كهل الأهالي، ومساعدة التلاميذ على التحصيل الدراسي، وكذلك للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وفقا لما جاء في بلاغ للفصيل الرجاوي.
واعتبرت المجموعة أن من أهم الأسباب، التي تُسهم في انقطاع التلاميذ عن فصول الدراسة، تتمثل في افتقارهم، وعدم توفرهم على بعض الإمكانيات البسيطة، لمواصلة تحصيلهم العلمي.
وأكدت المجموعة ذاتها أنها ستقوم بتكريس كل مجهوداتها، بغية إنجاح قافلة إقرأ، خصوصا أنها طرف يمثل شريحة عريضة من التلاميذ، والطلبة، داعية منخرطيها، وكل الرجاويين، وأصحاب الضمائر الحية في العاصمة الاقتصادية للمملكة إلى الانخراط في حملتها.
كانت هذه تفاصيل خبر للحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي.. “غرين بويز” تبدأ حملة “قافلة إقرأ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.