ملكة بريطانيا تصادق على قانون يوقف مغادرة الاتحاد الأوروبي دون إتفاق نهاية أكتوبر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:00 مساءً, 9 سبتمبر 2019 م المناطق - واس صادقت ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، اليوم على قانون يوقف مغادرة بلادها من الإتحاد الأوروبي دون إتفاق نهاية أكتوبر المقبل كما هو مخطط له من قبل الحكومة.

ويلزم القانون حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالعودة إلى البرلمان بحلول التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل في حال عدم التوصل إلى إتفاق مغادرة مع الاتحاد الأوروبي.

وتعد الخطوة بمثابة حجر عثرة أمام سياسات رئيس الوزراء الرامية إلى تنفيذ الخروج الأوروبي نهاية أكتوبر بغض النظر عن مخرجات المحادثات مع بروكسل.

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