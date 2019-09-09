الاتحاد الأفريقي.. 20 عاما من التحدي والصمود

في مثل هذا اليوم التاسع من سبتمبر/أيلول عام 1999 اتفق القادة الأفارقة في مدينة سرت الليبية على ضرورة تعديل هياكل منظمة الوحدة الأفريقية التي تأسست في عام 1963، لتواكب التحديات التي تواجه القارة وشعوبها في عالم متغير تتسابق فيه القوة الدولية على فرض هيمنتها في مختلف بقاع العالم.



جاءت فكرة تأسيس الاتحاد الأفريقي بمبادرة من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي خلال القمة الأفريقية في مدينة سرت عام 1999.

وفيما يلي تستعرض "العين الإخبارية" أبرز محطات الاتحاد القاري:

ما قبل الإطلاق الرسمي

عقد القادة الأفارقة أربعة اجتماعات للقمة في الفترة التي تسبق الإطلاق الرسمي للاتحاد الأفريقي، وكانت البداية في قمة سرت (1999)، التي اعتمدت إعلان سرت والدعوة إلى إنشاء الاتحاد الأفريقي، ثم قمة لومي (2000) التي اعتمدت القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

تلى ذلك قمة لوساكا (2001) التي صاغت خريطة الطريق لتنفيذ الاتحاد الأفريقي، وأخيراً قمة ديربان (2002) التي أطلقت الاتحاد الأفريقي وعقد أول قمة لرؤساء الدول والحكومات.





الوحدة والصمود

استطاع الاتحاد الأفريقي في العقدين من تأسيسه أن يحافظ على وحدة القارة، كما استطاع أن يدافع عن حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية.

وانضمت جميع الدول الأفريقية للاتحاد ليصبح عددها 55 دولة أفريقية، فيما نجح الاتحاد، يوليو/تموز الماضي، في إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية.

Advertisements

ويسعى الاتحاد لتحقيق طفرة في التجارة البينية للدول الأعضاء، وتقليل الفجوة في الواردات القادمة من خارج حدود القارة السمراء، بعد توقيع 54 دولة على اتفاقية التجارة الحرة داخل القارة.

اللغات الرسمية

اعتمدت اللغات الرسمية للعمل بها داخل الاتحاد وخلال الاجتماعات والقمم وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية البرتغالية والإسبانية والسواحلية.

مؤسسات الاتحاد الأفريقي

- يضم الاتحاد الأفريقي ضمن مؤسساته الجمعية العامة: وهو مؤتمر لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

- أمانة الاتحاد: وهي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، وتتكون من رئيس المفوضية الذي ينتخب لمدة محددة، و8 مفوضين.

- المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) والذي يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء.

- برلمان عموم أفريقيا: وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي، ويقع مقره الرسمي في مدينة "ميدراند" بجنوب أفريقيا.

- محكمة العدل الأفريقية: أنشئت في عام 2003 للبت في الخلافات بين الدول الأعضاء حول تفسير المعاهدات الخاصة بالاتحاد الأفريقي

- لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي (السفراء): وهي لجنة ذات مهام رقابية.

- مجلس السلم والأمن الأفريقي: هو جهاز تابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد يشبه إلى حد ما مجلس الأمن الدولي.