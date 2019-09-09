كوريا الشمالية توافق على استئناف المحادثات مع أمريكا

قال دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى، الإثنين، إن بيونج يانج مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري وذلك بعد أن تعثرت منذ قمة فبراير/ شباط.



وأكدت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاجتماع قد ينعقد في المكان والزمان الذي يتفق عليه الجانبان.

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وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون، دعا أمس الأحد السلطات في بيونج يانج إلى التوقف عن عرقلة استئناف المباحثات النووية مع الولايات المتحدة قبل فوات الأوان، وسط تعثر في المفاوضات بين البلدين.

يشار إلى أن البلدين أجريا حوارا تاريخيا غير مسبوق بعد قمة أولى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

وانهارت قمة ثانية في هانوي في فبراير/شباط دون التوصل لاتفاق، ثم التقى الزعيمان مجددا في يونيو/حزيران في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حيث اتفقا على استئناف الحوار، لكنّ هذه المباحثات لم تبدأ بعد.