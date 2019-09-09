ميسي يحدد وجهته بعد مغادرة برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني على اللعب في الدوري الأمريكي، حال قرر مغادرة النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ميسي حين يرحل عن البارسا سيقرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي، ليسير على خطى نجوم سابقين مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإسباني ديفيد فيا أو الإنجليزي ديفيد بيكهام.

وجاء البند المعلن عنه في عقد ميسي مع برشلونة الذي يمنح له حرية الرحيل عن الفريق في أي موسم بعد بلوغه سن الـ32 عاما، ولكن لمسابقة دوري ليست مصنفة ضمن الفئة الأولى، ليضع الشكوك حول استمرار الأيقونة الأرجنتينية في البارسا.

وكان ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي أعلن في وقت سابق عن رغبته في شراء أحد لاعبي المستوى الأول عالمياً، وسط تقارير تتحدث عن رغبته في ضم ميسي لفريقه.

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وسيبدأ ميسي مع البارسا مفاوضات تجديد التعاقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تأمل إدارة البلوجرانا في تمديد التعاقد إلى ما بعد صيف 2021، وهو موعد انتعاء عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

ميسي هو أحد أبناء أكاديمية "لاماسيا" التابعة لبرشلونة، ومنذ ظهوره لأول مرة عام 2004 مع الفريق الأول، بات اللاعب الأهم في الفريق.

وقاد ميسي برشلونة لأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و10 ألقاب للدوري الإسباني، بدأت في 2005 وكان آخرها في 2019.

وحقق ميسي جائزة الأفضل في العالم 5 مرات أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، علماً بأنه من المتنافسين على جائزة العام الحالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وفيرجيل فان ديك أيقونة ليفربول ومنتخب هولندا.