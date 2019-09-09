رئيس مجلس العموم البريطاني يعتزم الاستقالة خلال أسابيع

رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو - أ.ف.ب

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، الاثنين، أنه سيستقيل من منصبه في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين لـ"بريكست" الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.



وأكّد بركاو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر/ تشرين الأول مهما كانت نتيجة تصويتهم.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني، دعا النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيداً إرجاء موعد بريكست.

وقال جونسون "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".

وفي وقت سابق، وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.

والخطوة التي تعرف باسم "الموافقة الملكية"، تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.