إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن شخصا أصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت الاثنين، في المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.



وأكدت الصحة الفلسطينية في بيان أن" إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر والبطن وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي في البيرة" مشيرة إلى أنه" تم إدخال المصاب إلى غرف العمليات".

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت المواجهات للتعبير عن غضب الفلسطينيين بسبب استشهاد الأسير بسام السايح، 26 عاما، في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، أمس، نتيجة الإهمال الطبي.

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وانطلق الشباب الفلسطيني في مسيرة من جامعة بيرزيت وسط ترديد الشعارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجلس الطلاب في جامعة بيرزيت أعلن عن تعليق الدوام اليوم الإثنين حدادا على استشهاد السايح.

وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا "حالة الاستنفار والغضب"، والاستعداد لأي مواجهة قادمة مع إدارة المعتقلات، عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم.

وأضافت الهيئة، في بيان وصلت إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، أن الأسرى شرعوا في التكبير والطرق على الأبواب منذ لحظة سماعهم النبأ، وقاموا بإغلاق كافة الأقسام، وأبلغوا الإدارة أنهم لن يستلموا وجبات الطعام اليوم وغدا، معلنين حالة الحداد.