وكالة: كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات مع أمريكا في أواخر سبتمبر

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ذكر دبلوماسي كوري شمالي رفيع المستوى اليوم الاثنين أن بيونجيانج مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر أيلول وذلك بعد أن تعثرت منذ قمة فاشلة بين زعيمي البلدين في فبراير شباط.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاجتماع قد ينعقد في المكان والزمان الذي يتفق عليه الجانبان.