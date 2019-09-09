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تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة في #أمريكا الأسبوع الماضي

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لوحة تحذر من خطر الحصبة في أحد أحياء نيويورك يوم 25 ابريل 2019

ذكر مسؤولو صحة اتحاديون يوم الاثنين أن الولايات المتحدة سجلت سبع حالات إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي لترتفع بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام إلى 1241، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى والذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية حتى الخامس من سبتمبر أيلول.

 

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