الملكة إليزابيث.. لا خروج من الإتحاد الأوروبي دون هذا الشرط 

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

الملكة إليزابيث

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلنت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، موافقتها بشكل نهائي على تشريع يمنع "بوريس جونسون" رئيس الوزراء البريطاني من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر دون اتفاق، وتعرف تلك الخطوة بالموافقة الملكية تعني فعليًا موافقة الملكة رسميًا على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي على الرغم من معارضة الحكومة، وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات.



فيما ستطلب الحكومة البريطانية للمرة الثانية من أعضاء البرلمان اليوم الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، وقد يكون هذا آخر تصويت يجريه البرلمان قبل تعليق أعماله.

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ووصف مقر رئيس الوزراء في "داونينغ ستريت"، تصويت الاثنين بأنه الفرصة الأخيرة لحزب العمال لضمان إجراء انتخابات عامة مبكرة.

ولكن الحكومة تتوقع الهزيمة، إذ إن أحزاب المعارضة تريد أولا تطبيق القانون الذي أقره البرلمان، والذي يهدف إلى تجنب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وقال بوريس جونسون بعد اجتماعه مع نظيره الأيرلندي، ليو فارادكار، في دبلن إن الخروج من الاتحاد بدون اتفاق سيكون فشلا تتحمل الحكومتان البريطانية والأيرلندية مسؤوليته.

وقال إنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول موعد قمة الاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول.