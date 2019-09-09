شاهد: بن راشد للشيخ صباح.. شفاك الله أمير الإنسانية

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

بن زايد والشيخ صباح

كتب الخليج 365- متابعات

غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، متذكرًا لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وقفة تاريخية له لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي، قائلًأ:"قبل خمسين عاما، في مثل هذا اليوم، وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي. رجل نحبه ويحبنا. أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد".



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن وقفة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، في تأسيس أول قناة تلفزيونية للإمارة، قبل خمسين عاما، كانت معبرة عن إنجازاته وإنسانيته وحكمته، متمنيا الشفاء لسموه.

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وأضاف "آثار إنجازاته، وإنسانيته، وحكمته ستبقى طويلا طويلا. تعبك يتعبنا يا أبا ناصر. حفظك الله ورعاك وشفاك، وأدام عزك ورفع قدرك".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، الأحد الماضي، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي جراح الصباح، بأن اللقاء تأجل، بسبب استكمال أمير الكويت للفحوصات الطبية داخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة.