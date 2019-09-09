شكرا لقرائتكم نتنياهو: مواقع إيرانية سرية جديدة لتطوير أسلحة نووية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل كشفت مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها نتنياهو الموقع، الذي قال إنه تم اكتشافه في مجموعة من الوثائق الإيرانية التي سبق أن حازتها إسرائيل وكشفت عنها العام الماضي.

وقال نتنياهو "أجرت إيران في هذا الموقع تجارب لتطوير أسلحة نووية"، مضيفا أنه يقع إلى الجنوب من مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفاد بأن إيران دمرت الموقع عندما أدركت أن إسرائيل اكتشفته.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من كشف رويترز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار لليورانيوم في موقع آخر ولم تفسرها إيران بعد.



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والاثنين، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إنه يوم السبت قامت إيران "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازاً للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "إي. آر. 5" و30 جهازاً آخر من نوع "إي. آر. 6" وثلاثة نماذج من "إي. آر. 6"، بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان أنه "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر/أيلول، مضيفة أن إيران أبلغتها بخططها لإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة وهو ما ينتهك الحظر الذي ينص عليه الاتفاق النووي.

لكن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، قال إن طهران أبلغت الوكالة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي بأنها ستقوم بإعادة تثبيت أنابيب الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير.

وقال غريب آبادي إنه "بعد إعلان رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وقف إيران جميع التزاماتها في مجال البحث والتطوير النووي، أعلن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية يوم أمس في تقرير قدمه إلى أعضاء الوكالة، أن إيران أبلغت الوكالة السبت 7 سبتمبر الحالي أنها تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية بمصنع تخصيب الوقود في نطنز واختبارها باستخدام اليورانيوم الطبيعي"، وفق وكالة "إرنا".