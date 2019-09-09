نتانياهو: إسرائيل كشفت مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على أنّ "الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه إيران في الوقت الراهن"، مؤكّدًا "أنّناسنواصل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في كلّ مكان وزمان".
ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إيران نظّفت مستودعًا ذريًّا في طهران قبل وصول مفتشي الأمم المتحدة"، مركّزًا على أنّ "إيران تطوّر أسلحة نووية في موقع جديد يقع في منطقة آباده، وإسرائيل كشفت مواقع سريّة جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي".
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