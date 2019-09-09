نتانياهو: إسرائيل كشفت مواقع سرية جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي

شدّد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، على أنّ "الخرق الأكبر لوثيقة منع انتشار الأسلحة النووية ترتكبه ​إيران​ في الوقت الراهن"، مؤكّدًا "أنّناسنواصل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية في كلّ مكان وزمان".

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إيران نظّفت مستودعًا ذريًّا في ​طهران​ قبل وصول مفتشي ​الأمم المتحدة​"، مركّزًا على أنّ "إيران تطوّر أسلحة نووية في موقع جديد يقع في منطقة آباده، وإسرائيل كشفت مواقع سريّة جديدة على صلة ببرنامج إيران النووي".