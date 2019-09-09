حصيلة تفتيش وزارة العمل: 53 ضبطاً و9 انذارات

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانياً حرصاً على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 14 منطقة نهار الاثنين 9 ايلول 2019، هي: ​بعبدا​، ​كفرشيما​، فيردان، جبيل، ​الدكوانة​، ​مدينة صيدا​، شرق صيدا، ​مدينة بعلبك​، ​برج العرب​، حلبا، ​العبدة​، خط البحصاص-ضهر العين، ​قب الياس​ و​بر الياس​ وزار المفتشون 54 مؤسسة ومحلاً وتم تسطير 53 ضبطاً و9 انذارات".