سليمان فرنجية عرض مع كوبيش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

استقبل رئيس "تيار المرده" النائب السابق ​سليمان فرنجية​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، في حضور الوزير السابق ​روني عريجي​ والدكتور جان بطرس حيث تم الاطلاع على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

كما تطرق الحديث الى موضوع اجتماع ​بعبدا​ الاقتصادي والاصلاحات الواجب اتخاذها في هذا الاطار لاخراج لبنان من ازمته، بالاضافة الى الاوضاع الداخلية السياسية والامنية في ضوء التطورات في ​الجنوب​ وتناول البحث ايضا الاوضاع في المنطقة لاسيما التطورات الايرانية الاميركية وانعكاساتها الاقليمية.