سليمان فرنجية عرض مع كوبيش الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية

استقبل رئيس "تيار المرده" النائب السابق سليمان فرنجية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في حضور الوزير السابق روني عريجي والدكتور جان بطرس حيث تم الاطلاع على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
كما تطرق الحديث الى موضوع اجتماع بعبدا الاقتصادي والاصلاحات الواجب اتخاذها في هذا الاطار لاخراج لبنان من ازمته، بالاضافة الى الاوضاع الداخلية السياسية والامنية في ضوء التطورات في الجنوب وتناول البحث ايضا الاوضاع في المنطقة لاسيما التطورات الايرانية الاميركية وانعكاساتها الاقليمية.
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