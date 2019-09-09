الحسن التقت اسود وبيردي وعرضت الترتيبات لماراثون بيروت واطلعت على فكرة تدوين عداد للسيارات

إلتقت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ قبل ظهر اليوم، رئيسة "جمعية ​بيروت​ ماراثون" مي ​الخليل​ يرافقها وفد من الجمعية، ضم، نائب الرئيس الأمين العام للجنة الأولمبية ال​لبنان​ية العميد المتقاعد حسان رستم، أمين السر المستشار الإعلامي حسان محيي الدين وعضو الهيئة الإدارية إلهام حميدان الفقيه.

وعرضت الخليل الترتيبات التحضيرية من الناحيتين التنظيمية واللوجستية لسباق "​بلوم بنك​ - بيروت ماراثون" لعام 2019 الذي تنظمه الجمعية يوم الأحد 10 تشرين الثاني المقبل تحت شعار: "سوا منركض للبنان".

وبعدما أشادت الخليل بالوزيرة الحسن على "الجهود التي تقوم بها على رأس ​وزارة الداخلية​ من اجل توفير ​الأمن​ والإستقرار"، شكرت "إهتمامها ودعمها للحدث الماراثوني وللمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها محافظة بيروت وبلدية العاصمة، خصوصا في ما يتعلق بالحملات الترويجية للسباق والعديد من النواحي اللوجستية".

وأكدت الحسن أن "لبنان ينعم بالإستقرار والسلام، وهذا بفضل عمل وتفاني المؤسسات العسكرية والأمنية والتعاون في ما بينها".

وتلقت الحسن دعوة من الخليل لحضور فعاليات السباق.

ثم التقت الحسن عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​ وبحثت معه في الاوضاع العامة في لبنان وشؤونا تهم منطقة جزين على المستويات الادارية والخدماتية.

واستقبلت الحسن صاحب فكرة تدوين عداد السيارات ضمن افادة ​المعاينة الميكانيكية​ مارك كيروز، بحضور امين السر الخاص للوزيرة الحسن الرائد الدكتور ايمن مشموشي.

وعرض كيروز فكرة التدوين على الوزيرة الحسن التي "تتضمن خانة مخصصة للعداد بحيث يمكن لكل مواطن يرغب بشراء ​سيارة​ مستعملة، طلب الافادة من البائع والتحقق من الرقم الحقيقي للعداد، تفاديا للتلاعب به من قبل تجار السيارات".

واستقبلت الحسن لاحقا، مديرة الشؤون الاستراتيجية والعمليات للشرق الاوسط وشمال افريقيا في ​البنك الدولي​ آنا بيردي، حيث تم عرض المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان.

