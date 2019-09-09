مسؤول أميركي للحرة: على حزب الله تأجيل الصراعات على حساب سلام شعب لبنان وأمنه

نقلت قناة "الحرة" عن مسؤول أميركي قوله إن على "​حزب الله​" الامتناع عن السلوك التهديدي، وتأجيل الصراعات على حساب سلام ​الشعب اللبناني​ وأمنه.

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