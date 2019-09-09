النشرة: معلومات عن إختفاء رجل أعمال لبناني في أثيوبيا والخارجية تتابع

أفادت مصادر "النشرة" عن إختفاء رجل الأعمال اللبناني ح.ج في مطار اثيوبيا أثناء توجهه إلى لبنان، من دون أن يتضح حقيقة ما حصل معه.
في هذا السياق، علمت "النشرة" أن وزارة الخارجية والمغتربين كلفت السفير اللبناني في مصر علي الحلبي بمتابعة القضية، نظراً لعدم وجود سفارة لبنانية في أثيوبيا، وهو يجري إتصالات مع السفير الأثيوبي في القاهرة، كما يتم التواصل مع مختلف المؤسسات التي من الممكن التواصل معها لمعرفة حقيقة ما جرى.
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