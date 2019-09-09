الامن العراقي: مقتل 15 مسلحا من تنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين شمالي البلاد

لفت جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى أن "القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي، قتل 15 مسلحا من تنظيم "داعش"، في عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد"، مشيراً إلى أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة، واستمرارا لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابي، نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين، أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من ضمنهم انتحاريين، وإلقاء القبض على 9 آخرين بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".
وأشار إلى أنه "تم تدمير عدة مضافات وكهوف وأنفاق ومعسكر تدريب لعصابات داعش الإرهابي بضربات جوية من قبل طيران التحالف الدولي".
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