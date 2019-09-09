حلف شمال الأطلسي: هدف مهمتنا في أفغانستان لم يتغير

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن "هدف مهمته في أفغانستان لم يتغير"، مشيراً إلى أنه "يبقى الهدف بدون تغيير جعل قوات الأمن الأفغانية أقوى لتتمكن من محاربة الإرهاب الدولي وتهيئة الظروف للسلام".
وأكد أنه "سيبقى في أفغانستان ما دام ذلك ضروريا لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين الدوليين".
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