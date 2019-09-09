حلف شمال الأطلسي: هدف مهمتنا في أفغانستان لم يتغير

أعلن ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" أن "هدف مهمته في ​أفغانستان​ لم يتغير"، مشيراً إلى أنه "يبقى الهدف بدون تغيير جعل ​قوات الأمن​ الأفغانية أقوى لتتمكن من محاربة ​الإرهاب​ الدولي وتهيئة الظروف للسلام".

وأكد أنه "سيبقى في أفغانستان ما دام ذلك ضروريا لضمان عدم تحول البلاد مرة أخرى إلى ملاذ آمن للإرهابيين الدوليين".