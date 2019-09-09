رئيس وزراء السودان: حريصون على تطوير علاقاتنا مع واشنطن

أعلن رئيس الوزراء ​السودان​ي، ​عبد الله حمدوك​ "حرص ​الحكومة​ على تطوير العلاقات مع ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى "تفاهمات كبيرة مع ​الإدارة الأميركية​، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ورفعت إدارة ​ترامب​، في 6 تشرين الأول 2017، ​عقوبات​ اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.