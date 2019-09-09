أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك "حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة"، مشيراً إلى "تفاهمات كبيرة مع الإدارة الأميركية، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ورفعت إدارة ترامب، في 6 تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: حريصون على تطوير علاقاتنا مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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