المرصد السوري: اشتباكات بين الجيش الحر وجيش الاسلام بريف حلب الشمالي

أعلن ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ إنَّ "​اشتباكات​ عنيفة تدور في سوق بلدة راجو شمال غرب ​مدينة عفرين​ ب​ريف حلب الشمالي​ الغربي الخاضعة لسيطرة فصائل "​الجيش الحر​" المدعومة تركياً، بين مسلَّحين من فصيل "السلطان مراد _الجيش الحر"، و"​جيش الإسلام​"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية بين الجهتين".

ولفت إلى أنَّ "مسلَّحين من "السلطان مراد" اعتدوا بالضرب على أحد الأشخاص ممن خرجوا من ​الغوطة الشرقية​ لدمشق سابقاً بعد مشادة كلامية بين الطرفين حول سعر أحد السلع، عقبها شتم مسلَّحي السلطان مراد لأهالي الغوطة الأمر الذي أدى لاندلاع اقتتال مسلح بين الطرفين وسط محاولات لتهدئة الوضع".