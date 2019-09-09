المرصد السوري: اشتباكات بين الجيش الحر وجيش الاسلام بريف حلب الشمالي

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان إنَّ "اشتباكات عنيفة تدور في سوق بلدة راجو شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي الخاضعة لسيطرة فصائل "الجيش الحر" المدعومة تركياً، بين مسلَّحين من فصيل "السلطان مراد _الجيش الحر"، و"جيش الإسلام"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات أدت إلى وقوع خسائر بشرية بين الجهتين".
ولفت إلى أنَّ "مسلَّحين من "السلطان مراد" اعتدوا بالضرب على أحد الأشخاص ممن خرجوا من الغوطة الشرقية لدمشق سابقاً بعد مشادة كلامية بين الطرفين حول سعر أحد السلع، عقبها شتم مسلَّحي السلطان مراد لأهالي الغوطة الأمر الذي أدى لاندلاع اقتتال مسلح بين الطرفين وسط محاولات لتهدئة الوضع".
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