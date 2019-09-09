لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني دعت لإعادة العلاقات مع سوريا

شدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ​الأردن​ي نضال الطعاني، على "أهميّة إعادة العلاقات بين الأردن و​سوريا​ إلى ما كانت عليه قبل اندلاع ​الأزمة السورية​ في عام 2011".

وأكّد خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالقائم بالأعمال السوري في الأردن شفيق ديوب، "أهميّة العلاقات التاريخيّة والتجاريّة الّتي تربط البلدين الشقيقين"، مركّزًا على "ضرورة تفعيل ​اللجان المشتركة​ بين البلدين الشقيقين، وتحديدًا الاقتصاديّة منها، وحّل القضايا العالقة، ولاسيما الرسوم المفروضة على ​الشاحنات​ الأردنيّة الّتي تدخل ​الأراضي السورية​ وملف المياه ونقل البضائع".

ولفت الطعاني إلى "أهميّة استمراريّة فتح الحدود بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن أن نكون بعيدين عن سوريا، ولا يمكن أن تكون سوريا بعيدة عنّا".