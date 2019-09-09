شدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني نضال الطعاني، على "أهميّة إعادة العلاقات بين الأردن وسوريا إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011".
وأكّد خلال لقاء أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالقائم بالأعمال السوري في الأردن شفيق ديوب، "أهميّة العلاقات التاريخيّة والتجاريّة الّتي تربط البلدين الشقيقين"، مركّزًا على "ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتحديدًا الاقتصاديّة منها، وحّل القضايا العالقة، ولاسيما الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنيّة الّتي تدخل الأراضي السورية وملف المياه ونقل البضائع".
ولفت الطعاني إلى "أهميّة استمراريّة فتح الحدود بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن أن نكون بعيدين عن سوريا، ولا يمكن أن تكون سوريا بعيدة عنّا".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني دعت لإعادة العلاقات مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.