رئيس جمهورية قبرص التركية: نتمنى أن يكون الغاز الطبيعي جسرا للسلام

كشف رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أقنجي عن ان "قبرص التركية تتمنى أن يكون الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بمثابة جسر للسلام، وليس منطقة للتوتر"، مشيراً إلى أنه "لأجل تحقيق هذا الهدف، قدمنا مقترحنا لتشكيل لجنة مشتركة بشأن التقاسم العادل للثروات".
وأكد أقنجي "أنهم سيواصلون التعاون مع تركيا في أنشطة البحث والتنقيب شرق البحر المتوسط طالما لم يصلوا إلى فكرة موحدة مع الجانب الرومي"، مشيراً إلى "أنهم تقاسموا مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة جين هول لوت المبادئ التي يمكن اعتبارها مفاهيم مرجعية تكون بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات".
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