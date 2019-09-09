ملكة بريطانيا توافق على قانون طلب تأجيل بريكست







اسماء السيد - لندن: منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات الاثنين. وقال المجلس على تويتر "حصل القانون على الموافقة الملكية".

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