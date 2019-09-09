القنيطرة.. اختطاف واغتصاب فتاة وتوثيق الاعتداء الجنسي بكاميرا! -التفاصيل

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 21 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بالاغتصاب تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد أوقفت المشتبه فيهما على مستوى “بد ال” الطريق السي ار الرابط بين مدينة القنيطرة والرباط، وذلك بناء على إشعار هاتفي يشير إلى الاشتباه في ضلوعهما في اختطاف واحتجاز فتاة تقطن بضواحي القنيطرة، تبلغ من العمر 19 سنة، فضلا عن توثيق واقعة الاعتداء عليها جنسيا بواسطة كاميرا هاتف محمول.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التدخل الأمني أسفر عن توقيف اثنين من المشتبه فيهما، واللذين ضبطت بحوزتهما أسلحة بيضاء، في حين أصيب ضابط شرطة ممتاز بتوعك في الكاحل خلال عمليات الضبط والتوقيف.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف فتاة وشخص رابع، يشتبه في ارتباطهما بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.