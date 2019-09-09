قضية هاجر.. الجامعي للقاضي: النيابة العامة تتغول وهاجر رهينة.. لا تقيدوا ضميركم لأنكم لا تخضعون للتعليمات مثلها

خلال مرافعته بعد زوال اليوم الإثنين، بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار طلب السراح المؤقت للزميلة هاجر الريسوني، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، إننا “أمام نموذج خطير لتغول النيابة العامة، إنها سلطة تسلب الحرية بقناعات شخصية، إنهم يخوضون في متاهات لا حد لها، إنهم ينتهكون انتهاك السر المهني والحياة الخاصة”.

وتابع الجامعي، “لا نسمح لكم السيد القاضي أن تقيدوا ضميركم لأنكم لا تخضعون للتعليمات كالنيابة العامة والشرطة”.

وقال الجامعي أيضا، “نحن أمام سلطة تتغول على القانون وتحد من الحريات، اليوم نعيش فراغا ومحنة تتعلق باحترام حرية الناس وتوسيع سلطة الاعتقال وكلنا مشروع معتقل بما لي ذلك ازواجنا وبلدنا أيضا”.

وتابع الجامعي، “نحن لا نناقش التفاصيل، والأمور ستظهر ان كانت للمحكمة رغبة في ذلك، والابتعاد عن التوجيهات”.

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وقال أيضا، “هاجر اليوم رهينة بين يدي الجهات التي اعتقلتها، وهي الجهات التي تتهرب من المسائلة”.

يذكر أن القاضي وافق في بداية الجلسة على تأجيل المحاكمة إلى يوم الإثنين المقبل، بطلب من الدفاع، قبل أن يمر لطلبات السراح المؤقت.