القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، يسعى للحصول على أفضل النتائج من نجم فريقه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، خلال الموسم الكروي 2019-2020.
وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن ساري وعد رونالدو، بأن يسجل الأخير معه أهدافًا أكثر من الأهداف التي أحرزها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق ماسيمليانو أليغري.
وأضافت أن ساري يتوجب عليه إيجاد طريقة مثالية لإدارة العبء الذي سيقع على رونالدو بسبب ضغط المباريات مع يوفنتوس.
ولفتت الصحيفة إلى أن الدون البرتغالي سيكمل عامه الـ 35 في شهر شباط/فبراير المقبل، مما يعني أنه يجب إدارته بشكل مختلف، من أجل تخفيف العبء على اللاعب.
وسجل الدون 28 هدفًا في الموسم الماضي رفقة السيدة العجوز في 43 مباراة لعبها في مختلف المسابقات، بينما ساهم في صناعة 10 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا وعد مدرب يوفنتوس كريستيانو رونالدو؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.