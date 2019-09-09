المغرب: ارتفاع عدد ضحايا انقلاب حافلة جرفتها السيول إلى 14

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد ضحايا انقلاب حافلة جرفتها السيول في المغرب إلى 14 شخصا، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 29.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء (و م ع)، اليوم الإثنين، إن السلطات لا تزال تبحث عن أي شخص قد يكون مفقودا جراء انقلاب الحافلة على جسر في إقليم الرشيدية جنوبي شرقي المغرب.
وانقلبت الحافلة، الأحد، قرب الرشيدية، المنطقة القاحلة في المعتاد، والتي ضربتها السيول بعد أمطار موسمية.
كانت الحافلة في طريقها من مدينة الدار البيضاء الساحلية إلى الريصاني البلدة القريبة من حدود المغرب الشرقية مع الجزائر.
وأوضحت "و م ع" أن سائق الحافلة أدرج في البداية بين المفقودين، ولكنه أبلغ أنه توجه إلى مستشفى لتلقي العلاج اليوم الإثنين.
ولم يتضح بعد كم عدد من كانوا على متن الحافلة إجمالا.
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