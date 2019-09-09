شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: الجماعة الثورجية تنفيذا للأجندات الإخوانية استنفرت ضد الامارات والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة الاعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، إن "‏الجماعة الثورجية تنفيذا للأجندات الاخوانية استنفرت ضد الامارات مستغلة المشاكل بين الامارات والشرعية".

‏وأضاف غلاب في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "بلغت الحملة حد أنها كشفت طاقات لم توظف ضد الحوثية خلال خمس سنوات.

‏وأوضحت أن تنظيم الإخوان الدولي في اليمن قويا ومتغلغلا وتحالفاته واسعه ويتعامل مع الملف اليمني كملف مركزي في معاركه"

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وكتب قائلا "‏أتذكر قبل غزو الحوثية صنعاء، الظاهرة الصوتية الثورجية منقسمة مع الحوثي وضده، ‏ومظاهرات ‏ومؤامرة وتحركات وإعلام مكثف ‏ووقعوا جميعا في الفخ كحمقى".

‏ وذكر "وفي كل جولة صراع محورية يكررون نفس الأخطاء، ومن يخرج عن مسارهم يخونوه ويتحركون كوحوش صارخة غاضبة عمياء وتتحدى العالم، وتنتهي كفراغ يقاتل نفسه".

‏ ومضى "عمليا مازالت الفاشية الاسلاموية في حدها الادنى ولو تمكنت من اكتساح بعض الدول سندخل حقبة من الصراعات العدمية

‏وادخال الشعوب في تعبئة ضد العصر وضد الاخر وقبضة حديدية فكرية وأمنية وقمع شامل وفقر مدقع واعادة تركيز الثروة بايدي اباطرة التنظيمات، ‏النجاة في تحالفات تواجه هذه الفاشيات بحزم".