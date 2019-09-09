ملكة بريطانيا تقر تشريعا يمنع "بريكست" دون اتفاق

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا- أ.ف.ب

وافقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، الإثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول دون اتفاق.



والخطوة التي تعرف باسم "الموافقة الملكية"، تعني فعلياً موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.

وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

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ويدخل هذا القانون الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لثلاثة أشهر.

وبإقرار هذا القانون الذي تم التصويت عليه بغالبية 327 صوتاً مقابل 299 في القراءة الأخيرة، تكون هناك صعوبة لجونسون لتنفيذ أجندته بخروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر دعا رئيس الوزراء البريطاني النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعدما صوّت مجلس العموم مؤيداً إرجاء موعد بريكست.

وقال جونسون "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفاً "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر".