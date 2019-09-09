عشرات القتلى والمصابين بصفوف مليشيات طرابلس

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، أن عشرات القتلى والمصابين سقطوا من صفوف المليشيات في مواجهات مع الجيش الليبي.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن مستشفى طرابلس الطبي والمستشفى المركزي استقبلوا حتى صباح اليوم الإثنين عشرات السيارات المحملة بقتلى ومصابي المليشيات.

وأكد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" أن طائرات سلاح الجو وجهت ضربات قاسية للمليشيات وأوقعت خسائر بشرية ومادية.





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وأضاف المصدر، أن طيران الجيش الليبي يقوم بطلعات جوية لتمشيط سماء العاصمة ورصد تحركات المليشيات.

وأوضح المصدر، أن الطيران الليبي استطاع تحجيم طلعات الطيران التركي المسير الذي تديره مليشيات طرابلس الإرهابية، بعد أن شل حركته بتدمير هوائيات الإرسال والتحكم وغرف العمليات.

ونفذ سلاح الجو الليبي في وقت سابق طلعات قتالية استهدفت المستودعات التي تؤوي الطائرات التركية المسيّرة بمطار زوارة، وضرب مستودعات تستخدم لإيوائها وحفظ ذخيرتها شرق منطقة أبو كماش بحوالي 1.5 كم.

وسهلت الضربات الجوية من مهمات القوات البرية التي تحافظ على مواقعها وتحقق تقدمات من وقت لآخر تحت أوامر القيادة العامة للجيش الليبي.

وتعاني العاصمة الليبية طرابلس من تدهور للأوضاع الأمنية منذ عام ٢٠١١ مع انتشار المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.