- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - برلين- حسام حسنالإثنين 2019/9/9 06:55 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من الشرطة الألمانية - أرشيفية
ألقت السلطات الألمانية، الإثنين، القبض على أرملة الداعشي ومغني الراب الألماني، دينيس كوسبرت، في مدينة هامبورغ، وسط البلاد، بتهمة الإرهاب.
ووفق صحيفة بيلد الألمانية الخاصة، فإن شرطة مكافحة الإرهاب في هامبورغ، ألقت اليوم، القبض على أميمة. أ، زوجة كوسبرت، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة.
كما أن أميمة. أ، التي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، متهمة بتجنيد آخرين للانضمام لتنظيم "داعش".
ووفق الصحيفة، أمر الإدعاء العام الألماني بسجن المتهمة احتياطيا، ومن المقرر أن تعرض غدا الثلاثاء على قاضي التحقيقات.
وانضمت أميمة لـ"داعش سوريا" في يناير ٢٠١٥، بعد أن نجحت في السفر إلى الأراضي السورية عبر تركيا، رفقة زوجها الأول وأطفالها الثلاثة.
وكانت المتهمة تعيش في منزل بالرقة السورية وقامت بتربية أطفالها وفق أيديولوجية "داعش". وتدربت في نفس الفترة على استعمال سلاح كلاشينكوف ايه كي ٤٧.
وبعد وفاة زوجها الأول في سوريا في ٢٠١٥، تزوجت بالرقة من كوسبرت في نفس العام، وبعد خلافات كبيرة بين الزوجين، عادت أميمة لألمانيا في سبتمبر ٢٠١٦.
وبالنسبة لكوسبرت الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمتها للإرهاب، فإنه انضم لـ"داعش" في سوريا في ٢٠١٤ بعد تخليه عن الغناء، وتزوج أميمة في ٢٠١٥، وقتل في غارة جوية في سوريا في يناير الماضي، وفق بيلد.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على أرملة داعشي في ألمانيا بتهمة "الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.