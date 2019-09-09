القبض على أرملة داعشي في ألمانيا بتهمة "الإرهاب"

ألقت السلطات الألمانية، الإثنين، القبض على أرملة الداعشي ومغني الراب الألماني، دينيس كوسبرت، في مدينة هامبورغ، وسط البلاد، بتهمة الإرهاب.



ووفق صحيفة بيلد الألمانية الخاصة، فإن شرطة مكافحة الإرهاب في هامبورغ، ألقت اليوم، القبض على أميمة. أ، زوجة كوسبرت، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة.

كما أن أميمة. أ، التي تحمل الجنسيتين الألمانية والتونسية، متهمة بتجنيد آخرين للانضمام لتنظيم "داعش".

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ووفق الصحيفة، أمر الإدعاء العام الألماني بسجن المتهمة احتياطيا، ومن المقرر أن تعرض غدا الثلاثاء على قاضي التحقيقات.

وانضمت أميمة لـ"داعش سوريا" في يناير ٢٠١٥، بعد أن نجحت في السفر إلى الأراضي السورية عبر تركيا، رفقة زوجها الأول وأطفالها الثلاثة.

وكانت المتهمة تعيش في منزل بالرقة السورية وقامت بتربية أطفالها وفق أيديولوجية "داعش". وتدربت في نفس الفترة على استعمال سلاح كلاشينكوف ايه كي ٤٧.

وبعد وفاة زوجها الأول في سوريا في ٢٠١٥، تزوجت بالرقة من كوسبرت في نفس العام، وبعد خلافات كبيرة بين الزوجين، عادت أميمة لألمانيا في سبتمبر ٢٠١٦.

وبالنسبة لكوسبرت الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمتها للإرهاب، فإنه انضم لـ"داعش" في سوريا في ٢٠١٤ بعد تخليه عن الغناء، وتزوج أميمة في ٢٠١٥، وقتل في غارة جوية في سوريا في يناير الماضي، وفق بيلد.