فرنسا: "حان الوقت" لتهدئة التوتر مع روسيا

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين، أنه "حان الوقت" لتهدئة التوتر مع روسيا، و"خفض الحذر" المتبادل.

وقال لودريان، في ختام لقاء ضم وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي مع نظيريهما الروسيين في موسكو: "لقد جئنا لنقترح باسم رئيس الجمهورية برنامج عمل يقوم على الثقة والأمن".

وأوضح أن هناك "فرصة" لإيجاد حل للنزاع في شرق أوكرانيا، مذكرا بتبادل سجناء روس وأوكرانيين الذي تم في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه أكد أنه لا يزال من المبكر الحديث عن رفع العقوبات الاقتصادية عن موسكو.

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بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التقدم في إعادة بناء العلاقات مع فرنسا "ممكن وضروري".

من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي: "ليس لدينا على الدوام الرؤية نفسها، لكن من المهم التمكن من الحوار وتجنب سوء الفهم والاحتكاك".



كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول تقريب روسيا مجددا من أوروبا عبر استضافته نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في جنوب فرنسا الشهر الماضي وتجديد الاتصالات الدبلوماسية على مستوى رفيع.

واللقاء يأتي في إطار الحوار بين الحكومتين وهو الأول من نوعه منذ 2012، إلا أنه ينعقد بشكل خاص بعد ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم الاوكرانية عام 2014 الذي تسبب بأزمة كبرى في العلاقات بين روسيا وأوروبا.