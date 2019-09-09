انت الان تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب ايران بـ"الرد السريع" على اسئلتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعا المدير العام بالانابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا الإثنين إيران إلى "الرد فورا" على اسئلة الوكالة المتعلقة ببرنامجها النووي.

وجاء تصريح فيروتا في خطاب القاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين في طهران.

وقال انه خلال اجتماعاته أكد على "ضرورة أن ترد ايران فورا على اسئلة الوكالة المتعلقة بإكمال "اعلاناتها عن ضوابط السلامة".

وفي وقت سابق من الاثنين أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة في تقليص ايران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الدولي الذي ابرمته مع القوى الكبرى في 2015.

ويأتي تأكيد الوكالة غداة انتقاد إيران للدول الأوروبية مؤكدة أنه لم يكن أمامها من خيار سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب "الوعود التي لم يفوا بها".

وقال ناطق باسم الوكالة في بيان إنه يوم السبت قامت ايران "بتركيب أو هي على وشك تركيب" 22 جهازا للطرد المركزي من نوع "اي- ار 4" في موقع التخصيب نطنز، وجهاز من نوع "اي ار-5" و30 جهازا آخر من نوع "اي ار-6" وثلاثة نماذج من "اي ار-6" بحسب عمليات "التحقق" التي قامت بها الوكالة في المكان.

وذكرت الوكالة أن جميع أجهزة الطرد المركزي "تم اعدادها لاختبار سادس فلوريد اليورانيوم" رغم أنه لم يتم اختبار أي منها يومي 7 و8 ايلول/سبتمبر 2019".

وقالت الوكالة في بيان انه "بالإضافة إلى ذلك، ففي رسالة بتاريخ الثامن من أيلول/سبتمبر، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستعيد تركيب الأنابيب في خطي أبحاث وتطوير لاستيعاب سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع +اي- ار 2م+ وسلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من نوع +اي-ار-2م+".

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وبموجب الاتفاق النووي المبرم بين ايران والدول الكبرى، فيجب على إيران تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأقل تطورا من نوع "اي آر-1".

وقالت إيران إنه على الرغم من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق، فإنها ستواصل السماح بدخول مفتشي الوكالة الذين يراقبون برنامجها النووي.

وانتهكت إيران مستويات تخصيب اليورانيوم المحددة في الاتفاق وكذلك المخزون الكلي لليورانيوم المخصب.

وتعرض الاتفاق لضغوط كبيرة منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو 2018 وإعادة فرضها العقوبات على طهران.

وفي وقت سابق من الاثنين، دعت الصين - التي وقعت على الاتفاق اضافة إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا - الولايات المتحدة إلى "التخلي عن مقاربتها الخاطئة مثل فرض عقوبات أحادية وممارسة الضغوط القصوى على إيران".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ للصحافيين في بكين "في الوقت ذاته يجب أن تلتزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق بشكل تام بالتطبيق الكامل والفعال" للاتفاق النووي.

واضافت "نأمل من أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى تسوية وخفض التوتر بشأن المسألة النووية الإيرانية".