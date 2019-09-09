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رئيس البرلمان البريطاني يعلن اعتزامه الاستقالة نهاية أكتوبر

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع رئيس البرلمان البريطاني يعلن اعتزامه الاستقالة نهاية أكتوبر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بركاو، اليوم الإثنين، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل المؤيدين المتشددين لبريكست الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.

وأكّد “بركاو”، أنه لن يترشح مجددًا إذا صوّت النواب في وقت لاحق، اليوم الإثنين، لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.

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