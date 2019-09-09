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ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

منحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يرغم الحكومة على تأجيل بريكست إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن مجلس اللوردات، اليوم الإثنين.

وقال المجلس في تغريدة له عبر “تويتر”: “حصل القانون على الموافقة الملكية”.

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