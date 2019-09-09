شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تعليق جلسات البرلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن) أعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية تعليق جلسات مجلس العموم ابتداء من نهاية اليوم (الإثنين) وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يجيز البرلمان في آخر جلساته قانونًا يلزم الحكومة بطلب تأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت» إذا لم يُتوصل إلى اتفاق مغادرة مع الاتحاد الأوروبي حتى يوم 19 أكتوبر المقبل. كما سيناقش النواب دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات عامة في حال استمرار أزمة المغادرة الأوروبية.

أعلن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية تعليق جلسات مجلس العموم ابتداء من نهاية اليوم (الإثنين) وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يجيز البرلمان في آخر جلساته قانونًا يلزم الحكومة بطلب تأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «بريكزيت» إذا لم يُتوصل إلى اتفاق مغادرة مع الاتحاد الأوروبي حتى يوم 19 أكتوبر المقبل. كما سيناقش النواب دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات عامة في حال استمرار أزمة المغادرة الأوروبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: تعليق جلسات البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.