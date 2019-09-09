تظاهرة في الضفة الغربية احتجاجاً على وفاة معتقل فلسطيني بالسجون الإسرائيلية

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (البيرة) تظاهر عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين اليوم (الإثنين) بالقرب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، محملين إسرائيل مسؤولية وفاته، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

تظاهر عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين اليوم (الإثنين) بالقرب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، محملين إسرائيل مسؤولية وفاته، بحسب ما أفاد مراسل فرانس برس.

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